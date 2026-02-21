OpenAI: il primo gadget sarà uno smart speaker con fotocamera?

Lo scorso maggio, OpenAI ha speso quasi 6,5 miliardi di dollari per comprare l’azienda di Jony Ive, l’uomo che ha disegnato l’iPhone, l’iMac, l’iPod e praticamente ogni oggetto iconico uscito da Apple negli ultimi vent’anni. Da allora, tutti si chiedevano: cosa ne uscirà? Secondo The Information, la risposta è uno smart speaker con fotocamera, prezzo stimato tra 200 e 300 dollari, in arrivo non prima di marzo 2027.

Lo speaker con fotocamera di OpenAI riconoscerà oggetti e persone

Non si tratta di un indossabile, come molti credevano, ma di un dispositivo per la casa che sa vedere e ascoltare. Potrà riconoscere gli oggetti su un tavolo vicino, captare conversazioni nell’ambiente circostante, e avrà un sistema di riconoscimento facciale simile a Face ID per permettere agli utenti di effettuare acquisti.

Il dispositivo è il primo prodotto fisico di OpenAI. Uno smart speaker con fotocamera e ChatGPT è il punto d’incontro tra un Amazon Echo e un Google Nest. Il riconoscimento facciale per gli acquisti suggerisce ambizioni commerciali ben precise. OpenAI non vuole solo mettere ChatGPT in un altoparlante, vuole creare un dispositivo che diventi un punto d’accesso per transazioni, il che vuol dire partnership con retailer, piattaforme di pagamento e potenzialmente un ecosistema commerciale tutto nuovo.

Gli occhiali smart e la lampada AI, i progetti paralleli

Lo speaker non è l’unico progetto in ballo. Secondo The Information, OpenAI sta lavorando anche a un paio di occhiali smart e a una lampada intelligente. Gli occhiali non dovrebbero arrivare sul mercato prima del 2028, mentre della lampada esistono dei prototipi, ma non è chiaro se verrà mai commercializzata. Anche Apple, curiosamente, starebbe sviluppando a una lampada smart.

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, ma le intenzioni di OpenAI sono abbastanza chiare. L’azienda che ha creato ChatGPT vuole uscire dallo schermo ed entrare nelle nostre case.