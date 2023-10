OpenAI rilascerà il suo SDK Python

OpenAI ha appena annunciato la disponibilità della versione beta della sua libreria Python, che mira a facilitare l’utilizzo delle sue API da parte degli sviluppatori che usano il linguaggio Python.

Le API OpenAI consentono di accedere a una serie di modelli di intelligenza artificiale avanzati, che possono elaborare e generare testo, immagini, e altri tipi di dati. La libreria Python di OpenAI offre una serie di vantaggi rispetto all’uso diretto delle API, come la semplicità di integrazione con le applicazioni Python, la gestione automatica delle diverse versioni delle API e la possibilità di sfruttare le classi predefinite per le risorse API.

Inoltre, la libreria permette agli utenti di testare le funzionalità delle API e di fornire feedback a OpenAI prima del rilascio della versione 1.0 della libreria, previsto per il prossimo anno. Semplifica il processo di integrazione fornendo classi predefinite per le risorse API, inizializzando dinamicamente le risposte API e garantendo la compatibilità tra le varie versioni API di OpenAI.

We are currently previewing OpenAI Python SDK 1.0. It's a breaking change, so please try it out & give us feedback: https://t.co/6WyM2rUr0Z https://t.co/UuKh3rKd7E

— Greg Brockman (@gdb) October 4, 2023