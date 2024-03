OpenAI: Sam Altman ritorna nel CdA con tre new entry

Sam Altman aveva già ripreso il ruolo di CEO a fine novembre 2023, dopo il tentativo di “colpo di stato” del precedente consiglio di amministrazione. Al termine dell’indagine indipendente, OpenAI ha deciso di riassegnare al CEO anche il posto nel nuovo consiglio di amministrazione. Sono stati inoltre nominati tre nuovi membri.

Altman non doveva essere licenziato

Altman era stato licenziato perché non aveva informato il precedente CdA su alcune decisioni. Dopo il ritorno come CEO, OpenAI ha affidato l’indagine indipendente allo studio legale WilmerHale per scoprire le motivazioni che hanno portato all’allontanamento di Altman. Gli avvocati hanno esaminato oltre 30.000 documenti e intervistato numerose persone (ex membri del CdA, dirigenti e dipendenti).

Il comunicato pubblicato da OpenAI contiene un breve riassunto (poco dettagliato) dei risultati dell’indagine. Secondo WilmerHale, il precedente CdA ha licenziato Altman a causa della perdita di fiducia. Tuttavia, tale decisione è arrivata in un arco di tempo ridotto, senza preavviso alle principali parti interessate e senza un’indagine completa. WilmerHale ha quindi concluso che la condotta del CEO non giustifica la sua rimozione.

Sam Altman ritorna quindi nel CdA composto anche da Bret Taylor (Presidente), Larry Summers e Adam D’Angelo (l’unico rimasto del vecchio CdA). OpenAI ha inoltre aggiunto tre nuovi membri (tutte donne): Sue Desmond-Hellmann (ex CEO della Bill and Melinda Gates Foundation), Nicole Seligman (ex Presidente di Sony Entertainment) e Fidji Simo (CEO di InstaCart).

Nel CdA è presente anche Dee Templeton di Microsoft come membro osservatore senza diritto di voto. Rimane invece un mistero il ruolo di Ilya Sutskever (co-fondatore e Chief Scientist), considerata la “mente” del colpo di stato di novembre.

Durante un incontro con i giornalisti, Altman non ha risposto alle domande sull’ex collega, ma spera di lavorare ancora insieme a lui. Non poteva mancare il commento ironico di Elon Musk (che ha denunciato OpenAI all’inizio del mese):