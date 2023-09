OpenAI sta rilasciando una guida ChatGPT per gli insegnanti

Il mondo del lavoro sta cambiando con l’evoluzione dell’intelligenza artificiale, e settori come l’insegnamento non sono da meno. L’intelligenza artificiale può infatti essere usata per creare strumenti e applicazioni che facilitano e arricchiscono l’insegnamento e l’apprendimento. Per questo motivo ChatGPT vuole lanciare la guida per gli insegnati e la scuola per spiegare il funzionamento di ChatGPT, i suoi limiti ma anche e soprattutto l’importanza dei rilevatori di intelligenza artificiale.

Scuola e intelligenza artificiale

ChatGPT è il rivoluzionario chatbot basato sull’intelligenza artificiale firmato OpenAI, è in grado di conversare in modo naturale, ma non solo, può anche eseguire delle attività dinamiche, creare test o questionari.

ChatGPT è quindi un’importante opportunità per gli insegnanti che a oggi utilizzano il chat bot per diverse attività nelle scuole. Ma anche se sono moltissime le possibilità che può generare ChatGPT ci sono altrettanti rischi e limiti da conoscere.

Ma non bisogna avere paura! ChatGPT rilascia la guida completa in grado di chiarirà tutti gli aspetti e i rischi che riguardano l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Inoltre, mette in allerta e fa conoscere agli insegnanti tutti i metodi migliori per scoprire se lo studente utilizza ChatGPT in contesti come test o verifiche.

Conoscere tutti gli aspetti dell’intelligenza è importante, perché il futuro sta andando verso un’unica direzione. Ma soprattutto, prevede dei cambiamenti nei settori in cui è necessario modificare l’approccio con i giovanissimi.

Infatti, ChatGPT è lo strumento adatto per velocizzare e rendere interessanti delle operazioni più noiose agli occhi degli studenti. Infatti, a oggi sono diverse le realtà in cui è già in uso l’intelligenza artificiale nelle scuole, ad esempio per creare dei giochi di ruolo per stimolare gli studenti a creare delle conversazioni diverse e interessanti.

Ma anche per la creazione di quiz o dei test, basandosi sul programma di una lezione, per generare nuove idee per test, compiti, questionari e molto altro. Tutto ciò che viene creato dall’intelligenza artificiale va poi selezionate e reso adatte al contesto.

Inoltre, ChatGPT è un supporto anche per gli studenti, ovviamente quando concesso, in quanto può semplificare delle situazioni di comprensioni, che sia per lo studio di nuove lingue, migliorare la scrittura in inglese o la possibilità di esercitarsi su un qualsiasi argomento.