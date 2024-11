OpenAI, trattative con Samsung per integrare ChatGPT nei Galaxy

OpenAI starebbe valutando una partnership con Samsung per integrare le funzionalità di ChatGPT nei dispositivi Galaxy. Almeno così si vocifera, come riporta The Korea Herald. L’obiettivo è porsi come rivale di Google.

Trattative in corso tra OpenAI e Samsung per integrare ChatGPT sui telefoni Galaxy

Le fonti vicine alle due aziende riferiscono che sono in corso discussioni per portare le funzioni AI di OpenAI sui milioni di smartphone e tablet Galaxy. Un accordo di questo tipo consentirebbe a all’azienda di Sam Altman di ampliare notevolmente il proprio raggio d’azione, raggiungendo un vasto pubblico di utenti.

D’altro canto Google ha conservato la sua posizione di leader nella ricerca online e si sta prodigando parecchio per integrare Gemini nella sua piattaforma, anche contrastare la crescente popolarità di ChatGPT.

Samsung dovrà bilanciare la partnership con Google

Se l’accordo tra OpenAI e Samsung dovesse concretizzarsi, il produttore coreano si troverebbe nella delicata posizione di dover bilanciare questa nuova alleanza con la storica collaborazione con Google. I due giganti tecnologici sono infatti partner di lunga data e stanno attualmente cooperando anche nello sviluppo degli occhiali smart per la realtà aumentata insieme a Qualcomm.

Sulla questione Samsung mantiene un profilo neutrale, dichiarando attraverso un portavoce di promuovere un ecosistema aperto e di essere disponibile a collaborare con tutti i partner. Tuttavia, l’azienda non ha voluto commentare nello specifico le indiscrezioni sulla trattativa con OpenAI.

OpenAI punta a crescere su più fronti

Nel frattempo, OpenAI sta lavorando su diversi fronti per competere con i big del settore. Oltre allo sviluppo di SearchGPT, un motore di ricerca basato su AI in grado di rivaleggiare con Google, la società sta anche mettendo a punto “Operator“, un agente AI in grado di aiutare gli utenti a prenotare voli o scrivere codice.