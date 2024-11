OpenAI: un browser con ChatGPT per fare concorrenza a Chrome?

Dopo aver introdotto la funzionalità Search in ChatGPT, OpenAI sembra aver messo in cantiere un altro progetto finalizzato a contrastare il dominio online del gruppo di Mountain View: un browser per la navigazione. Al momento non ci sono conferme (né smentite) ufficiali. Gli indizi sembrano concreti, riportati da fonti ritenute a conoscenza dell’iniziativa, ma per ovvie ragioni rimaste anonime.

Il browser di OpenAI per sfidare Google e Chrome

L’indiscrezione è stata pubblicata dalla redazione del sito The Information, con riferimento a un vero e proprio assalto frontale che l’organizzazione guidata da Sam Altman sarebbe pronta a sferrare nei confronti di Google. Nel mirino ci sarebbe ovviamente Chrome, che oggi controlla la fetta più grande del market share (66,65% secondo StatCounter, considerando tutte le piattaforme). Non sono state fornite tempistiche per un eventuale lancio.

Il browser, neanche a dirlo, prevederebbe la profonda integrazione di ChatGPT. Parallelamente a questo progetto, OpenAI avrebbe discusso o già siglato accordi per potenziare le proprie ricerche negli ambiti dei viaggi, della ristorazione e delle vendite online. Sarebbe inoltre entrata in contatto con sviluppatori come Condé Nast, Redfin, Eventbrite e Pricelice. Al momento, utilizzare il condizionale è d’obbligo.

La possibile partnership con Samsung

Non è tutto: c’è anche sul tavolo un potenziale accordo con Samsung per potenziare le funzionalità di intelligenza artificiale dei dispositivi Galaxy. Se questa stretta di mano andrà in porto, replicherebbe di fatto quanto già visto con la mela morsicata per la suite Apple Intelligence su iOS, iPadOS e macOS. Ricordiamo che il produttore sudcoreano è oggi legato a bigG da una stretta collaborazione sul fronte mobile.

Proprio questa settimana, si è parlato della possibile vendita obbligata di Chrome da parte di Google, al fine di smantellare quello che è ritenuto un monopolio nell’ambito dei motori di ricerca. Una decisione finale è attesa entro l’estate del prossimo anno.