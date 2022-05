OpenSea annuncia novità per account e fake NFT

OpenSea ha annunciato due importanti novità per migliorare la sicurezza del suo marketplace. La prima riguarda il sistema di verifica degli account e l’aggiunta del badge alle collezioni di NFT. La seconda permette invece di individuare e rimuovere i “copymint”, ovvero copie di NFT autentici.

Sistema di verifica degli account

OpenSea ha ascoltato le lamentele degli utenti sulla procedura per la verifica dell’account, quindi ha deciso di modificare il sistema, espandendo anche i criteri di ammissibilità. Ogni account con collezioni di almeno 100 Ethereum riceverà un invito. Nelle prossime settimane verranno aggiunti altri criteri, come le attività su Twitter e Discord. Le suddette collezioni, associate all’account verificato, verranno inoltre indicate con un badge blu.

Gli utenti che possono chiedere la verifica dell’account vedranno un banner nella parte superiore. Cliccando sul banner si apriranno le impostazioni del profilo, in cui inserire nome utente, immagine, indirizzo email e account Twitter. Un team dedicato risponderà alle richieste entro sette giorni.

Per identificare e rimuovere le copie di NFT autentici è stato invece implementato un sistema che sfrutta il riconoscimento delle immagini. La tecnologia riesce ad individuare zoom, rotazioni o altre modifiche rispetto all’immagine originale. Un team dedicato controllerà le cancellazioni suggerite e addestrerà il sistema per migliorare la sua efficacia.

Queste novità dovrebbero ridurre al minimo il numero di truffe. Recentemente le collezioni di NFT sono diventate il bersaglio di phishing, furti e malware. È quindi consigliata l’installazione di una soluzione di sicurezza che blocca queste minacce, come Norton 360 Premium.

