OpenSUSE Tumbleweed passerà da AppArmor a SELinux

A partire dalle nuove installazioni, la distribuzione Linux di OpenSUSE Tumbleweed passerà, dopo tanto tempo, da App Armor a SELinux. Il sistema operativo aveva fatto uso per un lungo periodo del modulo di sicurezza AppArmor, la cui adozione risale ai tempi della distribuzione Novell, quando il modulo era originariamente noto come SubDomain.

Dopo aver adottato e sostenuto AppArmor per garantire la sicurezza con gli applicativi installati nella distribuzione, OpenSUSE Tumbleweed passera a SELinux come modulo di sicurezza predefinito a partire dalle nuove installazioni. L’annuncio è stato dato nella lista openSUSE Factory e riguarda, per l’appunto, le nuove installazioni di tipo rolling-release, ovvero quelle versioni che vengono continuamente aggiornate con piccoli pacchetti rilasciati di frequente, piuttosto che con aggiornamenti importanti disponibili a una precisa cadenza.

Le installazioni esistenti non verranno interessate dal passaggio, a meno di passare manualmente a SELinux. Ecco l’annuncio riportato di seguito:

“Vorremmo annunciare che con il prossimo snapshot openSUSE Tumbleweed 20250211 il sistema di controllo di accesso obbligatorio (MAC) predefinito selezionato dall’installatore passerà da AppArmor a SELinux in modalità di applicazione. Inoltre, openSUSE Tumbleweed minimalVM verrà fornito con SELinux in modalità di applicazione. Gli utenti che installano openSUSE Tumbleweed tramite l’immagine ISO vedranno SELinux in modalità di applicazione come opzione predefinita nell’installatore. Se l’utente preferisce utilizzare AppArmor anziché SELinux, può modificare manualmente la selezione in AppArmor nell’installatore. AppArmor continua a essere gestito in modo eccellente da Christian Boltz (@cboltz) esattamente come prima. Le installazioni esistenti che utilizzano AppArmor *non* saranno migrate. Nel caso in cui l’utente desideri migrare manualmente a SELinux, è disponibile una guida sul wiki openSUSE.”

A continuare ad usare AppArmor saranno anche le versioni OpenSUSE Leap 15.x. Gli sviluppatori hanno discusso a lungo nel corso dell’anno passato in merito al passaggio da AppArmor a SELinux.