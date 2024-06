Opera 83 per Android genera immagini con Imagen 2

Dopo aver svelato la versione preliminare di Opera One R2 per desktop, la software house norvegese ha annunciato Opera 83 per Android che include due interessanti novità. La prima consente a tutti gli utenti di generare immagini con il modello di Google, mentre la seconda è riservata agli utenti statunitensi. Ci sono inoltre miglioramenti per le news e i live delle partite di calcio.

Generazione di immagini e Daily Roundups

All’inizio di giugno è stata aggiunta la generazione delle immagini nella versione beta di Opera 83 per Android. Sfruttando il modello text-to-image Imagen 2 di Google è possibile chiedere al chatbot Aria di generare immagini a partire da una descrizione testuale. La funzionalità era già disponibile nella versione desktop del browser.

Gli utenti troveranno la novità nella versione stabile di Android 83. Se il risultato non è soddisfacente è possibile modificare il prompt. Tenendo premuto sull’immagine viene mostrato un menu con le opzioni per aprire l’immagine in una nuova scheda, aprirla, copiarle, condividerla o impostarla come sfondo della schermata home.

Solo gli utenti negli Stati Uniti possono invece utilizzare la funzionalità Daily Roundups. Grazie all’intelligenza artificiale si possono ascoltare i podcast con il riassunto delle notizie giornaliere. La riproduzione audio avviene in background, quindi è possibile eseguire altre attività nel frattempo.

Opera ha inoltre migliorato la ricerca delle notizie e, per gli amanti del calcio, il browser offre un feed dedicato per seguire le partite in diretta. Vengono mostrati i risultati sulla pagina iniziale, oltre a numerosi dati statistici.