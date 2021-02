Opera GX integra un player musicale per Spotify

Opera GX è nato per offrire le migliori prestazioni durante il gaming online. A partire dal debutto avvenuto nel 2019 sono state aggiunte numerose funzionalità e ora il browser è diventato un completo software per l’intrattenimento, grazie all’integrazione di un player musicale per Spotify, Apple Music e YouTube Music.

Opera GX supporta Spotify, Apple Music e YouTube Music

Opera GX offre specifiche funzionalità per il gaming, ma anche l’accesso diretto a Twitch, Discord, Twitter, Messenger, WhatsApp e Instagram. La famosa barra laterale ospita ora un media player che consente lo streaming musicale da Spotify, Apple Music e YouTube Music, evitando l’apertura di altre schede del browser o l’uso di app separate.

La funzionalità è anche smart, in quanto Opera GX rileva la presenza di audio e video nelle schede aperte e mette in pausa lo streaming del player. La riproduzione viene automaticamente ripristinata quando termina quella nelle schede. Cliccando sull’icona nella barra laterale si apre un pannello con i controlli di riproduzione e l’elenco delle tracce musicali. L’utente può anche rimanere collegato contemporaneamente alle tre piattaforme e passare dall’una all’altra.

È possibile inoltre il controllo della riproduzione con un mini popup che viene mostrato posizionando il puntatore del mouse sull’icona del player oppure mediante i pulsanti della tastiera. Opera GX è quindi diventato un browser “all-in-one” per giocare, ascoltare la musica e rimanere in contatto con gli amici tramite social network e servizi di messaggistica.

Opera GX per Windows e macOS può essere scaricato dal sito ufficiale.