Opera GX: si va online, musica maestro

Che non fosse un browser come tutti gli altri lo si era capito già all’annuncio dello scorso anno: Opera GX è stato concepito dalla software house norvegese come strumento per la navigazione da destinare in primis agli appassionati di gaming, ideato per ottimizzare l’utilizzo delle risorse hardware così da non compromettere la qualità dell’esperienza videoludica. A fine 2019 ha fatto il suo debutto anche in versione Mac. Oggi un update che aggiunge una particolare funzionalità inedita, un tappeto sonoro dinamico.

Browser: musica dinamica per Opera GX

Si tratta a tutti gli effetti di un background musicale in stile ambient downtempo che si adatta all’attività: incrementa il ritmo e il volume quando si interagisce con le pagine, mentre rallenta e si fa più soffuso consultando un testo o scorrendo le pagine di un documento. L’obiettivo dichiarato è quello di favorire la concentrazione dell’utente adeguando ciò che ascolta a ciò che fa.

Il principio non è poi così dissimile da quello che caratterizza la composizione di una colonna sonora per i titoli videoludici con brani ed effetti che variano in modo dinamico e coerente con la situazione in cui si trova il giocatore. Ovviamente la feature può essere in qualunque momento disattivata agendo sulle impostazioni del browser.

Con l’obiettivo di andare incontro ai gusti di tutti, lo sviluppatore ha siglato una partnership con l’evento Game Music Festival sponsorizzando il contest GMF 2020 High Score Competition. I compositori avranno modo di ottenere un premio in denaro e di vedere le loro creazioni integrate in Opera GX vincendo il titolo GX Composer 2020.

Un’altra novità introdotta dal software è quella mostrata nello screenshot qui sopra con un pulsante dedicato a Twitter integrato nella barra laterale per l’accesso rapido al social network.