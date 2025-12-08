Opera migliora l'esperienza AI su Android

La software house norvegese ha annunciato nuove funzionalità AI per Opera su Android che sono già disponibili su desktop. Le principali novità riguardano l’interazione con il chatbot, l’upload dei file da analizzare e l’uso delle schede come prompt. La nuova versione del browser può essere scaricata dal Google Play Store.

Miglioramenti AI per Opera su Android

La prima novità è il punto di accesso alle query nel browser: Ask AI. Dopo aver aperto Opera per Android è sufficiente toccare la barra di ricerca e scegliere l’opzione Ask AI. Gli utenti possono quindi passare dalla ricerca web tradizionale alla scrittura dei prompt per il chatbot.

La barra di ricerca permette inoltre di allegare file che verranno analizzati dall’intelligenza artificiale. È possibile caricare immagini dalla galleria o scattate al momento con la fotocamera e documenti presenti sul dispositivo. Gli utenti possono ad esempio chiedere informazioni sul contenuto di una foto o la traduzione di un documento PDF.

La terza novità semplifica l’esecuzione di operazioni relative alla scheda corrente. Il contenuto di una pagina web viene in pratica usato come contesto per il prompt. L’utente deve solo toccare i tre puntini in alto a destra nell’interfaccia del browser e scegliere l’opzione Ask AI. Verrà così mostrata la barra di ricerca con la pagina web allegata.

È possibile quindi inserire un prompt per chiedere informazioni, generare un riassunto o effettuare la traduzione. L’AI analizza solo il contesto all’interno della scheda specifica e non può accedere a informazioni esterne. Il contenuto della pagina e il prompt vengono inviati ai server di Opera solo quando necessario per eseguire l’attività richiesta. Non viene inviata la cronologia di navigazione.

I dati sono cifrati, quindi nessuno può leggerli. Non vengono mai utilizzati per l’addestramento dell’intelligenza artificiale, la pubblicità o qualsiasi altro scopo. Verranno automaticamente eliminati dai server dopo 30 giorni.