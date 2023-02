Operazioni bancarie online in sicurezza: quali precauzioni prendere

Con il crescere di piattaforme home banking o comunque di transazioni digitali, le operazioni bancarie online sono ormai all’ordine del giorno. Questa è sì una comodità, ma anche un potenziale rischio che non va in nessun modo sottovalutato.

In questo contesto, soluzioni come Avast Premium Security offrono, senza ombra di dubbio, un ottimo modo di evitare spiacevoli inconvenienti.

Ancor prima di adottare suite di sicurezza però, vanno mantenuti alcuni atteggiamenti imprescindibili per chiunque effettui transazioni online.

Operare solo su siti affidabili e dotati di certificato HTTPS è un primo punto di partenza. Fare attenzione all’URL del sito e non solo alla sua grafica, può poi evitare fenomeni come phishing e simili.

Al di là di queste piccole attenzioni però, va detto che i cybercriminali trovano sempre nuove tipologie di truffe. In tal senso, una suite di sicurezza può fare la differenza.

Operazioni bancarie online in sicurezza? La prudenza è utile ma non basta

Perché il già citato Avast Premium Security può essere molto utile in questo contesto?

Tale strumento consente di eseguire qualsiasi attività di internet banking e di shopping online senza preoccupazioni rispetto alla compromissione delle credenziali utilizzate.

La suite in questione, analizza i siti Web per valutarne la legittimità, andando ad evitare fenomeni come il phishing o comunque il furto di denaro e/o criptovalute durante le transazioni.

Avast Premium Security però, va anche oltre. Questo infatti, va a bloccare gli hacker che cercano di prendere possesso del dispositivo in uso, contrastando in maniera efficace il sempre più diffuso e temuto fenomeno ransomware.

A rendere ancora più interessante questo strumento sono le attuali promozioni che lo coinvolgono.

Sotto questo punto di vista, è possibile acquistare un pacchetto completo di Avast Premium Security che permette di proteggere fino a 10 dispositivi (PC Windows, macOS, Android e iOS) con lo sconto del 47%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.