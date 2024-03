SCONTO BOMBA (è il caso di dirlo): Oppenheimer a -25%

Fresco vincitore di ben sette premi Oscar, tra i quali figura anche quello per la migliore pellicola dell’anno, Oppenheimer oggi è in sconto su Amazon nel suo formato Blu-ray. Oltre al film, l’ennesimo capolavoro di Christopher Nolan destinato a entrare nella storia del cinema, il disco include oltre tre ore di contenuti speciali.

Compra il Blu-ray di Oppenheimer in sconto

La magistrale interpretazione di Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon ed Emily Blunt racconta la storia del Progetto Manhattan che ha portato alla nascita della prima bomba atomica. Lo stile è quello tipico del regista britannico, caratterizzato da intrecci temporali. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del film.

In questo momento, puoi acquistare il Blu-ray di Oppenheimer al prezzo finale di soli 14,99 euro, grazie allo sconto del 25% applicato in automatico (non servono coupon). La disponibilità è immediata, la vendita è curata direttamente da Amazon e si può contare sulla spedizione gratuita (riservata agli abbonati Prime) con la consegna a domicilio assicurata entro domani.

Tra i contenuti extra citati in apertura ci sono l’inedito La storia del Nostro Tempo dalla durata di oltre 70 minuti che racconta la realizzazione della pellicola, filmati girati dietro le quinte, interviste esclusive al regista, ai suoi collaboratori creativi e al cast di attori, il documentario To End All War di NBC News e il Trinity Anniversary Panel Discussion con Kit Throne (vincitore del premio Nobel), il fisico Carlo Rovelli, Thom Mason e Kai Bird (vincitore del premio Pulitzer). Un film da vedere assolutamente, un’esperienza da vivere. Per chi non si accontenta c’è anche la versione 4K Ultra HD, caratterizzata da una definizione maggiore, ma disponibile con una spesa più elevata.