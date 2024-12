OPPO A18: sotto i 100€ è lo smartphone da acquistare al Cyber Monday

Stai cercando uno smartphone di riserva o da dare a una persona adulta che non ha grandi esigenze? OPPO A18 è il modello perfetto che costa poco ma ha tutto quello che occorre. Non pensare che sia un modello economico di suo: gode di un bellissimo sconto regalato dal Cyber Monday che fa crollare il prezzo. Puoi acquistarlo ad appena 94,99€ su Amazon con un click veloce e rapido. Non perdere l’occasione perché sono poche le ore rimaste a disposizione.

OPPO A18, perché scegliere questo smartphone?

OPPO A18 è uno smartphone completo con sistema Android che regala un’esperienza senza freni e soprattutto facile e adatta a chiunque. Lo consiglio a chi vuole un modello con le funzioni basi tra cui i social e le app di messaggistica, a chi si approccia a un primo smartphone oppure per chi è in età avanzata e vuole comunicare con parenti e amici senza fare a meno di niente.

Il display bello ampio da 6,56″ regala una visione completa delle app con risoluzione HD+ e un refresh rate a 90Hz che in altre parole rende fluida la navigazione. Ovviamente trovi il Google Play Store quindi puoi scaricare qualsiasi servizio e gioco per divertirti senza problemi.

Altro punto forte di questo modello è la batteria da 5000mAh che ti porta al giorno dopo con ricarica rapida per essere sempre sul pezzo. 128GB di memoria espandibile fino a 1TB e da occupare con foto e video a volontà. Hai a disposizione un bel comparto fotografico per scatti unici e di qualità altissima.

Che altro dirti, è uno smartphone che ha quello che stavi cercando.

A soli 94,99€ su Amazon, OPPO A18 è senza ombra di dubbio un best buy del Cyber Monday. Acquistalo ora che è in sconto e non te lo perdere a meno di cento euro.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Prime.