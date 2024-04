OPPO A38 4G scende di prezzo: disponibile su Amazon al 41% in meno

Dai ufficialmente fine alla ricerca di un nuovo smartphone economico grazie alle ultime offerte Amazon. Questa settimana sul sito di e-commerce potrai acquistare OPPO A38 4G a meno di 150 euro grazie a una offerta imperdibile: si tratta del ritorno al prezzo più basso di sempre, e potrebbe durare ancora per poco! Compralo ora e lo riceverai domani grazie alla consegna rapida per clienti Prime.

Le specifiche tecniche di OPPO A38 4G

Il telefono OPPO A38 4G viene proposto nella fascia medio-bassa come modello di riferimento per il marchio, sia lato design, sia dal punto di vista tecnico. Esternamente figura la lavorazione OPPO Glow a doppia trama con trattamento anti-graffio e anti-impronta, brillante e satinata. Questa favolosa scocca custodisce lo schermo LCD HD+ da 6.56 pollici dai colori vivaci e realistici, ottima soluzione per guardarti film e serie TV anche da smartphone, ovunque ti trovi.

Sotto la scocca figurano il chipset MediaTek Helio G85 da 2,0 GHz di frequenza massima, 4 GB di RAM con espansione virtuale, 128 GB di memoria interna con espansione effettuabile mediante microSD, e una batteria da 5.000 mAh con tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC 33W. Il kit fotocamera si compone invece di una lente anteriore da 5 MP e un duo di sensori posteriori rispettivamente da 50 e 2 megapixel, con potenziamento software fornito dall’IA.

Il prezzo da pagare per ricevere a casa questo telefono marchiato OPPO è pari a 129,99 euro al posto di 219,99 euro, con pagamento effettuabile anche a rate Tasso Zero previa approvazione del profilo da parte di Cofidis. Come anticipato, i clienti abbonati a Prime potranno riceverlo anche in un giorno.