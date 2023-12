OPPO A38 è lo smartphone Android da acquistare SOTTO I 150€

Per avere tra le mani un vero e proprio gioiellino di cui non pentirti, scegli OPPO A38 e ogni tuo sogno si avvererà con un solo acquisto. Questo smartphone è perfetto per un utilizzo quotidiano e non ti fa mancare niente mettendoti a disposizione fotocamere, display ottimo e potenza.

Con lo sconto del 13% su Amazon questa è la tua occasione visto che il prezzo scende ad appena 129€ per un acquisto economico ma senza compromessi. Collegati al volo in pagina e portalo a casa.

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

OPPO A38, lo smartphone dal budget ristretto ma senza espedienti

OPPO A38 tra le tue mani ti regala un’esperienza completa. Mai una volta ti troverai in difficoltà perché non potrai fare qualcosa o, ad esempio, non troverai un’applicazione. Con sistema Android, servizi Google installati e tante possibilità, c’è tutto.

Il display è HD+, ampio e colorato così non solo navighi tra social e app ma ti godi anche video e streaming nel tempo libero. Il refresh rate è di 90Hz per avventurati anche in videogiochi, perché no.

Dalla tua parte hai RAM e memoria espandibili per allargare il raggio e la potenza del tuo smartphone con un solo tocco. In ogni caso parti con 128 GB di spazio che sono già ottimi.

Per occuparli hai a disposizione una duplice fotocamera da 50MP che ti fa scattare fotografie come un professionista. Ovviamente non manca all’appello una selfie cam di altrettanta qualità.

La batteria ti porta al giorno dopo, la ricarica è rapida e in confezione trovi anche un supporto auto omaggiato dall’azienda.

Che altro aspetti? Collegati su Amazon per acquistare il tuo nuovo smartphone. Scegli OPPO A38 a soli 129,99€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.