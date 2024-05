OPPO A38: lo smartphone ESSENZIALE definitivo (-22%)

L’OPPO A38 emerge come una scelta eccellente per chi vuole un dispositivo di qualità senza spendere una fortuna. Attualmente scontato del 22% su Amazon, questo smartphone combina prestazioni solide e un prezzo accessibile di soli 105,00 euro, anziché 135,00 euro.

OPPO A38: un’occasione che non puoi perdere

Il display da 6,55 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1612 pixel) e tecnologia IPS LCD offre una qualità visiva impressionante. Questo schermo è ideale per la visualizzazione di contenuti multimediali, grazie alla sua capacità di riprodurre immagini nitide e colori brillanti. Che tu stia guardando un film, giocando o semplicemente navigando, l’esperienza visiva è sempre al top.

Il comparto fotografico dell’OPPO A38 non delude. La fotocamera principale da 50 megapixel è in grado di catturare immagini dettagliate e vivide, mentre la registrazione video in Full HD garantisce riprese di alta qualità. La fotocamera frontale da 5 megapixel è perfetta per i selfie e per le videochiamate, assicurando immagini chiare e definite.

La capacità di supportare dual SIM e le reti LTE rende questo smartphone estremamente versatile, perfetto per chi ha bisogno di gestire più numeri di telefono contemporaneamente. La connettività è potenziata dal Wi-Fi 5 e dal Bluetooth 5.3, che offrono velocità elevate e connessioni stabili. Inoltre, la presenza del GPS e del chip NFC amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo del dispositivo.

L’OPPO A38 è dotato di un processore Mediatek Helio G85 octa-core, che lavora a una frequenza di 2 GHz. Questa configurazione, abbinata a 4 GB di RAM, garantisce un’esperienza fluida e reattiva, ideale per il multitasking e per l’esecuzione di applicazioni più impegnative. Con 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD, avrai tutto lo spazio necessario per archiviare foto, video e applicazioni.

Una delle caratteristiche più apprezzate dell’OPPO A38 è la sua batteria da 5000 mAh, che offre un’autonomia eccezionale. Questo ti permette di utilizzare il telefono intensamente per tutta la giornata senza dover cercare una presa di corrente. È il compagno perfetto per chi ha bisogno di un dispositivo sempre pronto all’uso.

L’OPPO A38 è la scelta ideale per chi desidera uno smartphone funzionale e di qualità senza dover spendere una fortuna. Con uno sconto del 22% su Amazon, è il momento perfetto per farlo tuo al prezzo ridicolo di soli 105,00 euro.