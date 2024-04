OPPO A38 scontato del 41% è IMPERDIBILE su Amazon

Vuoi uno smartphone ma non intendi spendere troppo? Nessun problema, ecco la offerta Amazon che fa per te: OPPO A38 4G è ora disponibile al 41% in meno sul portale di e-commerce americano, può diventare tuo a poco più di 100 euro! Se sei abbonato a Prime, per di più, puoi riceverlo a casa in un singolo giorno, anche di domenica. Guarda le specifiche nel dettaglio e scopri se fa al caso tuo.

OPPO A38 4G imperdibile su Amazon: le specifiche

Lo smartphone del marchio cinese si presenta anzitutto con la esclusiva lavorazione OPPO Glow a doppia trama, pensata per rendere la scocca totalmente anti impronta e anti graffio, satinata e brillante. Anteriormente si trova un ampio display LCD HD+ da 6.56″ pronto a mostrarti immagini, video, film e serie TV con colori realistici, vivaci e coinvolgenti.

La batteria da 5.000 mAh riesce a superare la giornata di autonomia grazie anche alla tecnologia SUPERVOOC 33W per ricaricarla rapidamente e in totale sicurezza. Sotto la scocca si trova il chip Mediatek MT6769 Helio G85 da 2,0 GHz di frequenza massima, mentre lato memoria figurano 128 GB di archiviazione espandibile e 4 GB di RAM espandibile. Infine, lato fotocamera posteriormente si trova un sensore principale da 50 MP per fotografie sempre in alta qualità.

Acquista OPPO A38 4G su Amazon e pagherai soltanto 129,99 euro al posto di 219,99 euro, anche in più rate senza interessi grazie a Cofidis. La consegna avviene in un giorno se sei abbonato a Prime, grazie al servizio rapido garantito dal colosso di Seattle.