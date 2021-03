Stop obbligato tra le offerte della Tech Week su eBay per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone: il modello OPPO A72 è proposto oggi in sconto al prezzo di soli 149,99 euro. Tra i punti di forza la quadrupla fotocamera posteriore e ben 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati.

Lo smartphone OPPO A72 (Twilight Black) in sconto

Queste le altre specifiche tecniche più importanti: display da 6,5 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel, processore Qualcomm Snapdragon 665, 4 GB di RAM, sensore frontale da 16 megapixel per selfie e videochiamate, supporto dual SIM, NFC, WiFi, Bluetooth e batteria da 5.000 mAh. Il sistema operativo preinstallato è Android 10 con interfaccia personalizzata ColorOS 7.1. Per tutti gli altri dettagli consigliamo di dare uno sguardo alla scheda del prodotto.

Lo sconto è valido per la colorazione Twilight Black di OPPO A72, acquistabile oggi al prezzo di soli 149,99 euro con spedizione gratuita. Il prodotto si trova in Italia ed è consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 50.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay.