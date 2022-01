OPPO A94: lo smartphone sotto i 300€ che ti stupisce

Tra i diversi smartphone di fascia media presenti sul mercato sicuramente OPPO A94 non ti può deludere. In offerta su Amazon è un'ottima occasione di farlo tuo siccome approfittandone risparmi settanta euro sul prezzo di listino. Non è un mistero che questo modello sia tra i più ambiti nella su fascia di prezzo anche grazie al supporto al 5G. Se quindi sei interessato ti svelo subito che il prezzo finale è di 299,99€ ma non ti preoccupare, è attivo il finanziamento a Tasso Zero con Cofidis quindi se vuoi sentiti libero di usufruirne.

Le spedizioni, in ogni caso, sono rapide e immediate grazie ai servizi Prime garantiti quindi cosa aspettare?

OPPO A94: tutto quello che devi sapere sul suo conto

Disponibile in colorazione Fluid Black, OPPO A94 è uno smartphone all'apparenza semplice ma appena ti fermi ad osservarlo un po' meglio ti accorgi che non finisce mai di stupirti. A partire dalla sua estetica e finendo alla scheda tecnica, ha una chicca per ogni categoria che ti regala un'esperienza premium a costo contenutissimo.

Se stai cercando di capire cosa me lo fa descrivere così bene, inizio col dirti che monta un display AMOLED da 6,43 pollici che praticamente è un piccolo cinema tra le tue mani. Colori brillanti e dettagli iperrealistici sono all'ordine del giorno grazie alla risoluzione avanzata. Cosa ti ammalia di più, però, è il suo essere ultra slim che tra le mani si traduce in ottima ergonomia e peso piuma.

Il processore montato non può che essere un MediaTek Dimensity 800 che viene abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria per permetterti di fare di tutto e di più. Persino il comparto fotografico ti regala questo lusso grazie alla quadrupla fotocamera con obiettivo principale da 48 megapixel quindi di cosa ti preoccupi ancora?

La batteria? Non manca all'appello la ricarica SuperVooc che in soli 20 minuti la ripristina alla metà della sua potenza.

Acquista subito il tuo OPPO A94 su Amazon a soli 299,99€, subito.