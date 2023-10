OPPO A98 5G alla Festa Offerte Prime: scontone MEGA, smartphone TOP

Se hai aspettato questi giorni per acquistare uno smartphone lasciati dire che hai fatto strabene. Oltre ad esserci tantissime offerte in corso grazie alla Festa delle Offerte Prime, per l’appunto, hai la possibilità di portare a casa un gioiellino come OPPO A98 5G a un prezzo esageratamente basso.

Proprio in queste ore è andato online un ribasso che ti fa concludere il tuo acquisto con appena 299€. Con un risparmio che supera le aspettative, fatti dire che non hai un minuto da perdere. Collegati al volo su Amazon e aggiungilo al carrello.

Delle spedizioni non preoccuparti, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

OPPO A98 5G: tutto ciò che c’è da sapere su questo gioiello

Bello sia dal punto di vista estetico che di feeling in mano, OPPO A98 5G è lo smartphone perfetto se vuoi tutto senza dover spendere cifre assurde. Infatti questo modello ha dalla sua tante caratteristiche vincenti.

Inizio col dirti che il display è ampio, brillante e con qualità avanzata. Puoi goderti applicazioni e streaming senza problemi e senza dover strizzare gli occhi. In più ha 120Hz quindi anche il gaming mobile è fluido e dinamico come ti aspetteresti.

Hai a portata di mano 256GB di memoria che puoi espandere con scheda di memoria e fotocamera all’avanguardia. Sia con quella frontale che con quella posteriore hai la qualità che ad Hollywood usano per riprendere e immortalare ricordi e veri e propri scatti d’arte.

Naturalmente, come suggerisce il nome, puoi sperimentare il 5G così come sfruttare la ricarica rapida per stare sempre sul pezzo. In soli 44 minuti arrivi al 100% e sei pronto per una giornata intera.

Ps: in confezione trovi il comodissimo supporto per auto.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon dove puoi acquistare il tuo OPPO A98 5G a soli 299€ con lo sconto ora in corso.

