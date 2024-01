OPPO A98 5G con 256 GB in SUPER sconto del 25% su eBay

Tra i tanti smartphone di fascia medio-bassa presenti sul mercato, l’OPPO A98 5G si distingue come un’ottima scelta grazie ad una super offerta attiva ancora per poco su eBay. Oggi infatti, con uno sconto del 25%, questo smartphone è disponibile a soli 247,90€ su eBay. Questa è un’ottima occasione per risparmiare ben 82€ su uno smartphone con molta memoria ed ampio display.

OPPO A98 5G, ottimo rapporto qualità-prezzo

Lo smartphone si presenta molto minimale, con un display che occupa quasi interamente la parte anteriore, con cornici strette ed una fotocamera frontale a foro centrale. Al suo interno, troviamo un processore affidabile come lo Snapdragon 695 di Qualcomm che assicura prestazioni fluide nonostante il prezzo molto economico

Il display è uno dei maggiori punti di forza. Con una risoluzione da ben 1080 x 2400 pixel, permette di avere un’ottima qualità generale, grazie anche alla grandezza di ben 6,72“, ideale per chi utilizza lo smartphone per vedere film, serie tv e sport. La fotocamera, con il sensore principale posteriore da 64 MP permette di scattare buone foto e di registrare video in Full HD e 30 fps.

La batteria da ben 5000 mAh permette di utilizzare lo smartphone per un’intera giornata senza preoccuparsi di continue ricariche, utile soprattutto per chi passa la maggior parte delle giornate in movimento. Questo preciso modello arriva inoltre con ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, uno spazio molto più che sufficiente per non avere mai problemi di memoria piena.

Questa offerta del 25% attiva su eBay sullo smartphone OPPO A98 5G, acquistabile ora a soli 247,90€, rappresenta un’opportunità da cogliere al volo. Un dispositivo che combina ottime prestazione in relazione alla fascia di mercato, design minimale ed una batteria longeva, tutto ad un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.