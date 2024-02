OPPO A98 5G, con il 28% di sconto è un BEST-BUY

Approfitta ora dell’ottima offerta attiva su eBay ed acquista lo smartphone OPPO A98 5G, ora disponibile al prezzo speciale di soli 238,90€ grazie ad uno sconto del 28%. Questa offerta rappresenta una fantastica opportunità, soprattutto in relazione all’ottimo rapporto qualità-prezzo che contraddistingue questo smartphone.

OPPO A98 5G, con una super fotocamera frontale

L’OPPO A98 5G si presente subito con il suo display enorme da 6,72 pollici, che permette quindi un’ottima visone di qualsiasi contenuto in streaming. Inoltre, grazie alla frequenza di aggiornamento da 120 Hz, il dispositivo diventa idoneo anche a del gaming non troppo pesante. La tecnologia 5G integrata assicura velocità di connessione ultra-veloci, permettendo di avere un’ottima esperienza di navigazione anche senza Wi-Fi.

Sul fronte delle prestazioni, l’OPPO A98 è alimentato dal processore Snapdragon 695, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interno, espandibile tramite scheda microSD. Questa configurazione non solo garantisce un funzionamento fluido e reattivo, ma offre anche ampio spazio per qualsiasi tipo di file, da app, film a giochi di grandi dimensioni. La batteria da 5000mAh, dotata di ricarica rapida, assicura un’autonomia di lunga durata, permettendo così di utilizzare lo smartphone anche per lavoro, durante un’intera giornata.

La fotocamera posteriore doppia dell’OPPO A98, con un sensore principale da 64MP, offre la possibilità di scattare foto di buona qualità e di registrare video in Full HD. La fotocamera frontale da 32 MP è invece un’assoluta rarità e permette di scattare degli ottimi selfie, grazie anche all’ottimizzazione software.

Non perdere questa eccezionale occasione di rendere tuo l’OPPO A98 5G ad un prezzo scontato del 28% su eBay, per soli 238,90€. Un’offerta da cogliere al volo per chi vuole acquistare uno smartphone di fascia bassa, con un’ottima qualità generale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.