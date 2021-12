Oppo Air Glass: occhiali per la realtà assistita

Il produttore cinese ha annunciato un dispositivo per la realtà assistita durante il primo giorno dell'evento INNO Day 2021. Si tratta di Oppo Air Glass, occhiali che permettono di visualizzare diverse informazioni sulla lente destra. Sono disponibili varie modalità di interazione e funzionano in abbinamento ad uno smartphone Oppo con ColorOS 11 o Watch 2. Arriveranno sul mercato cinese nel primo trimestre 2022. Non ci sono dettagli sul lancio in Europa.

Oppo Air Glass: specifiche e funzionalità

Gli Oppo Air Glass sono costituiti da due parti: una lente monoculare e una montatura argentata “half-frame” o nera “full-frame”. La lente monoculare, che viene fissata magneticamente alla montatura, pesa solo 30 grammi e include tutti i componenti hardware, tra cui il processore Snapdragon Wear 4100. La visualizzazione delle immagini sul display a guida d'onda è possibile grazie allo Spark Micro Projector (grande come un chicco di caffè), alimentato da un micro LED che offre una luminosità fino a 3 milioni di nits.

La guida d'onda supporta due modalità di visualizzazione (16 e 256 livelli di grigio). La luminosità media è 1.400 nits, sufficienti per una visione nitida in diverse condizioni di luce. L'interazione con Air Glass può avvenire tramite touch, voce, movimento della mano e movimento della testa. La gestione avviene con l'app Smart Glass per smartphone e smartwatch.

Oppo ha sviluppato specifiche app per il dispositivo, tra cui quelle per meteo, traduzione in tempo reale e navigazione. Il produttore non ha comunicato il prezzo, né se gli Air Glass verranno distribuiti anche in Europa. Nella giornata di domani è previsto l'annuncio dello smartphone pieghevole Find N.