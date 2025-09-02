OPPO annuncia Reno14 5G e Reno14 F/FS 5G

OPPO ha annunciato la nuova serie Reno14 durante un evento organizzato a Milano. I tre smartphone condividono il design Iridescent Mermaid e molte caratteristiche. Non mancano le funzionalità AI, molte delle quali utilizzate per migliorare gli scatti fotografici. Gli smartphone possono essere acquistati da oggi su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.

Reno14 5G, Reno14 F 5G e Reno14 FS 5G

I tre modelli sono Reno14 5G, Reno14 F 5G e Reno14 FS 5G. Gli ultimi due hanno le stesse specifiche, ad eccezione di RAM (8 e 12 GB) e storage (256 e 512 GB). Tutti hanno un display AMOLED che rimane reattivo con dita bagnate o con i guanti. Hanno inoltre ricevuto le certificazioni IP66/68/69, quindi resistono a polvere e acqua. La porta USB ha un rivestimento anticorrosione.

Il Reno14 5G ha uno schermo da 6,59 pollici con risoluzione di 2760×1256 pixel e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 8350, 12 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di storage UFS 3.1, fotocamere posteriori da 50, 8 e 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom 3.5x), fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display, batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 80 Watt. Il sistema operativo è ColorOS 15.0.2 basato su Android 15.

I Reno14 F/FS 5G hanno invece da 6,57 pollici con risoluzione di 2370×1080 pixel e refresh rate fino a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 256/512 GB di storage UFS 3.1 (espandibile con schede microSD fino a 2 TB), fotocamere posteriori da 50, 8 e 2 megapixel (principale, ultra grandangolare e macro), fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display, batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 45 Watt. Il sistema operativo è ColorOS 15.0.2 basato su Android 15.

Disponibilità e prezzi

I tre smartphone possono essere acquistati da oggi su OPPO Store, sfruttando uno sconto di 50 euro per Reno14 5G e 30 euro per Reno14 F/FS 5G (fino al 30 settembre). I prezzi sono 599,99 euro (Reno14 5G), 449,99 euro (Reno14 FS 5G) e 379,99 euro (Reno14 F 5G).

Gli stessi sconti sono offerti da MediaWorld e Unieuro, ma solo con permuta del vecchio smartphone. Euronics, Expert e Trony GRE regaleranno invece il caricatore OPPO SUPERVOOC da 80 Watt per Reno14 5G e da 45 Watt per Reno14 F/FS 5G.