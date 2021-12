Oppo Band: il tracker per lo sport definitivo

Semplice ma perfetto così com'è, Oppo Band Tracker è un dispositivo indispensabile se sei uno sportivo. Come mai? Beh perché tiene traccia di tutti i tuoi movimenti, ma non solo. In promozione su Amazon è persino un perfetto regalo di Natale visto e considerato che il ribasso del 33% te lo pagare appena 23,99€. Io se fossi in te non me lo farei scappare.

Le spedizioni avvengono ovviamente prima delle feste ma se possiedi un abbonamento Prime non paghi neanche un euro in più e arriva già a partire da uno o due giorni da adesso.

OPPO Band Tracker: il meglio che potresti chiedere

Un design lineare e semplice sono i punti di forza di questo fitness tracker. Grazie a queste due caratteristiche puoi averlo sempre al polso senza avere fastidio o aver paura che si possa rovinare. Infatti è realizzato con materiali di prima qualità ed è fintanto impermeabile quindi non farti alcun genere di problema.

Al suo interno custodisce un display piccolo ma ampio abbastanza per poter leggere con agevolezza tutte le informazioni che vuoi. Grazie alla tecnologia AMOLED i colori sono vividi e le scritte risplendono anche sotto il sole più luminoso. Come già ti ho anticipato, vanta diversi sensori al suo interno. I più rilevanti fanno capo allo sport, ma non ti preoccupare perché questo prodottino è capace altresì di monitorare la salute e di farti stare al passo con ciò che succeder potendo altresì gestire la fotocamera e la riproduzione musicale.

La batteria, infine, non scherza proprio dato che con una sola carica hai ben 12 giorni di autonomia.

Acquista subito il tuo OPPO Band Tracker su Amazon a soli 23,99€ e non potrai avere ripensamenti.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita