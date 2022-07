OPPO Band Style a metà prezzo: mettilo al polso

Ottimo per il monitoraggio dell’attività fisica e fornito di due cinturini diversi da cambiare a seconda della situazione, OPPO Band Style è in vendita oggi su Amazon con uno sconto del 50% sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di scegliere tra le colorazioni Black e Vanilla.

Amazon, le offerte migliori: OPPO Band Style

Integra un display AMOLED da 1,1 pollici a colori, garantisce la resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità, è dotato di podometro per il conteggio dei passi effettuati e di cardiofrequenzimetro per la one del battito. Tra le altre caratteristiche degne di nota spicca il supporto a ben 12 modalità di allenamento tra le quali rientrano corsa all’aperto e indoor, passeggiata, corsa per bruciare grassi, ciclismo all’aperto e indoor. Tutti gli alti dettagli nella scheda del prodotto.

L’indossabile assicura fino a 12 giorni di autonomia con una sola ricarica della batteria interna e la possibilità di effettuare il monitoraggio del sonno per valutarne la qualità.

In questo momento hai la possibilità di acquistare OPPO Band Style al prezzo finale di soli 34,99 euro invece di 69,90 euro grazie allo sconto del 50% sul listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo ordini oggi, domani sarà a casa sua, anzi al tuo polso.

