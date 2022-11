OPPO Band Style Tracker: uno smartwatch a 29€, magia del Cyber Monday

C’è una grandissima occasione tra le offerte del Cyber Monday inserite nell’ultimo giorno della settimana del Black Friday di Amazon. OPPO Band Style Tracker, smartwatch dedicato al monitoraggio della salute e dell’attività sportiva, può essere tuo ad appena 29,99 euro, invece di 69,90 previsti da listino.

Grazie alla disponibilità immediata e alla spedizione Prime puoi riceverlo a casa tua già nella giornata di domani.

OPPO Band Style Tracker: lo smartwatch economico perfetto per tutti gli sportivi

OPPO Band Style Tracker nasce guardando in modo particolare al pubblico che dedica parecchio tempo all’attività sportiva, ma è ideale anche per chi vuole indossarlo nella quotidianità per avere un’estensione delle notifiche in arrivo dal proprio smartphone. Il display AMOLED da 1″ ti assicura la massima leggibilità in qualsiasi condizione di luce.

Lo smartwatch include ben 12 modalità di allenamento dedicate a tutti gli sport possibili: dalla camminata allo yoga, fino a passare per nuoto, corsa all’aperto o indoor, esercizi di forza e molto altro ancora. E con una batteria che dura fino a 12 giorni e una ricarica che si completa in appena 90 minuti hai di che portarlo al polso senza temere che si scarichi.

Non solo personal trainer però, ma anche consulente della salute, perché i suoi sensori ti permettono di ricevere informazioni fondamentali che riguardano dati come frequenza cardiaca e analisi del sonno, con un resoconto completo di tutti i suggerimenti per migliorare le tue fasi di riposo.

OPPO Band Style Tracker è uno smartwatch per la salute e il fitness, ma non solo, eccezionale, specie se puoi prenderlo a questo incredibile prezzo: solo 29,99 euro. Magia del Cyber Monday, ma ultime ore per approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.