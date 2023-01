OPPO Enco Buds2, auricolari a metà prezzo su Amazon (24€)

Se stavi cercando un nuovo paio di auricolari bluetooth di qualità non puoi non approfittare di questa offerta su OPPO Enco Buds2, che puoi avere a metà prezzo grazie allo sconto del 50% applicato sul costo ufficiale. Sono già disponibili per la consegna e li riceverai a casa nel giro di 48 ore al massimo.

Oppo Enco Buds2, auricolari bluetooth 5.2 di qualità in offerta

Questi auricolari bluetooth 5.2 di OPPO hanno tutto quello che ti serve per avere un suono di qualità e comunicare in maniera efficace con chi stai chiamando. I driver da 10mm placcati in titanio ti garantiscono un suono pulito, nitido e potente perfetto sia per ascoltare la musica, sia per effettuare telefonate.

In chiamata puoi godere della tecnologia di cancellazione del rumore gestita tramite intelligenza artificiale che ti permette di sentire perfettamente il tuo interlocutore e naturalmente di farti sentire a tua volta in maniera perfetta.

Con la custodia ricaricabile hai fino a 28 ore di ascolto garantito per delle cuffie bluetooth dal design elegante ma perfette anche per lo sport. Oggi le paghi solo 24,99 euro su Amazon: sarebbe un peccato non approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.