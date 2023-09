OPPO Enco Buds2 perfette, DIMEZZATE nel prezzo ma prestazioni al TOP

La ricerca per un paio di wearable termina qui. Se non hai fretta l’offerta migliore del mercato te l’ho scovata proprio su Amazon quindi non te la perdere. Con OPPO Enco Buds2 nelle tue orecchie hai la possibilità di avere un mondo di possibilità.

Con un ribasso del 50% il prezzo viene letteralmente dimezzato. A soli 24,90€ diventano tue un paio di auricolari Bluetooth senza limiti.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

OPPO Enco Buds2 per musica e chiamate senza limiti

Comode, eccezionali e soprattutto senza limiti. Le OPPO Enco Buds2 sono delle wearable ottime che puoi utilizzare con qualsiasi dispositivo senza mai avere fastidio. Pensa che le colleghi via Bluetooth sia ad Android che iOS e non scendi a compromessi.

Leggere e stabili, una volta che le indossi quasi ti scordi di averle. La potenza e la qualità sono le caratteristiche chiave visto che la musica così come altri contenuti multimediali li senti alla perfezione e senza distorsione.

Per non farti mancare niente, oltre ai microfoni in chiamata hai la cancellazione del rumore per ottimizzazione ai massimi livelli. Poi non mancano i controlli touch e la resistenza all’acqua.

Che altro dirti se non che anche la batteria sorprende? Con la custodia di ricarica raggiungi le 28 ore in una volta sola.

Le OPPO Enco Buds2 costano 24,90€ su Amazon con lo sconto del 50%.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

