OPPO Enco Buds2 Pro, affare: sconto 62% sugli auricolari wireless

Qualità audio senza compromessi e non solo: lo sconto del 62% su OPPO Enco Buds2 Pro li rende una scelta quasi obbligata se stai cercando i tuoi nuovi auricolari wireless. Sono compatibili con tutti i dispositivi mobile (Android e iOS) e oggi protagonisti di un’offerta di Amazon che non fatichiamo a immaginare possa andare a ruba. Approfittane prima del sold out.

Gli auricolari wireless OPPO Enco Buds2 Pro a prezzo stracciato

I punti di forza sono davvero tanti: fino a 38 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica in dotazione, connettività Bluetooth 5.3 con latenza ultra-bassa da 94 ms per una trasmissione lossless e senza ritardi in ogni ambito (gaming compreso), resistenza all’acqua e al sudore con la certificazione IP55, doppio microfono con algoritmo AI per chiamate cristalline e driver extra large da 12,4 mm per riprodurre ogni frequenza in modo fedele con bassi più profondi, pungenti ed elastici. Il tutto è racchiuso all’interno di un design antivento, progettato appositamente per l’utilizzo outdoor. Scopri di più nella scheda tecnica delle cuffie.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 62% e acquista gli auricolari wireless OPPO Enco Buds2 Pro al prezzo di soli 19 euro, nella colorazione White che puoi vedere in queste immagini. È un vero affare, considerando la qualità del comparto audio integrato, perfetto per musica, podcast, altri contenuti multimediali, telefonate e riunioni da remoto.

Con l’abbonamento Prime (lo stesso che ti permetterà di partecipare al Prime Day 2025) hai diritto anche alla consegna gratuita in un solo giorno. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon, per il massimo dell’affidabilità.