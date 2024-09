OPPO Enco Buds2: sconto clamoroso del 60% su Amazon

Da 49,99 euro a 19,99: è questo lo sconto maxi attivo su Amazon per gli auricolari OPPO Enco Buds2 che puoi portarti a casa quindi ad un prezzo incredibile. Includono anche la spedizione Prime, in modo che se sei abbonato puoi riceverli subito a casa senza costi aggiuntivi.

OPPO Enco Buds2: le caratteristiche

Gli OPPO Enco Buds2, per meno di 20 euro grazie a questo sconto, possono garantirti un’esperienza sonora di alta qualità, grazie al driver da 10 mm placcato in titanio e alla loro struttura acustica innovativa. Avrai bassi profondi e immersivi, mentre i dettagli sonori risultano nitidi e cristallini.

Il peso di soli 4 grammi per ogni auricolare li rende incredibilmente leggeri e comodi da indossare, anche per lunghe sessioni di ascolto. Non avrai alcun fastidio sia per ascoltare musica, che per telefonare. In tal proposito, le chiamate risulteranno sempre chiare grazie al potente algoritmo di cancellazione dei rumori di fondo, persino negli ambienti più rumorosi.

Sorprendente è anche la batteria con un’autonomia complessiva di 28 ore di ascolto e 16 ore di conversazioni telefoniche. Con un uso medio potrai in pratica utilizzarli per un’intera settimana. Infine, sono anche resistenti al sudore e agli spruzzi d’acqua grazie alla certificazione IPX4.

Gli auricolari OPPO Enco Buds2 sono dunque un’ottima scelta se stai cercando una soluzione economica, ma potente e di qualità per la tua musica in giro. Acquistali a soli 19,99 euro su Amazon.