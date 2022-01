OPPO Enco Free le porti a casa a metà prezzo (-52%)

Se sei alla ricerca di un paio di wearable di qualità e che davvero non possano mai deluderti allora ti trovi al posto giusto al momento giusto. Le favolose OPPO Enco Free sono in promozione su Amazon, praticamente se ne approfitti al volo le porti a casa a metà prezzo risparmiando esattamente il 52% e pagandole 80,95€. Conta che non sono disponibili per le spedizioni immediate, ma queste sono comunque gratuite.

Non ti rimane che stringere i denti per qualche altra settimane per poi gustartele fino all'ultimo respiro una volta che ti arrivano.

OPPO Enco Free: perché vale la pena aspettare per averle

Come wearable secondo me non puoi trovare di meglio: complete di tutto le utilizzi praticamente per ogni tua necessità senza farne mai a meno. Infatti sono perfette per ascoltare musica, intrattenere telefonate e tanto altro ancora dal momento che non ti pongono alcun limite assoluto. Anche dal punto di vista estetico non ti possono che sbalordire, ma aspetta di capire di cosa sono capaci.

Mi sembra giusto farti sapere che appartengono alla tipologia semi in ear e quindi non sono dotate di punte in silicone. Nonostante questa loro caratteristica risultano sia comodissime che stabili quindi non aver timore nel fare movimenti repentini: loro non cadranno. Al loro interno sono presenti gli altoparlanti di ultima generazione che riproducono ogni suono fedelmente così ti sembrerà di vivere la tua musica e non soltanto di ascoltarla.

Come ti suggerivo, poi, non possono mancare i microfoni incorporati con cui le sfrutti per poter parlare con amici e parenti senza intralci perchè sì, non viene meno neanche la cancellazione attiva del rumore.

Di queste true wireless potrai rimanere ore e ore a parlarne ma se lo facessi a te non rimarrebbe nulla da scoprire.

Cogli subito la palla al balzo e rendi tue queste perfette OPPO Enco Free su Amazon a soli 80,95€.