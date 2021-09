OPPO Find X3 Lite ti stupisce con la sua tecnologia (-120€)

OPPO Find X3 Lite è uno smartphone degno di nota. Con un'estetica curata nei minimi particolari non può non soddisfarti. Ha una scheda tecnica ricca di caratteristiche interessanti e se pensi che su Amazon è in offerta a soli 379,90€ allora sì, sai che stai per concludere un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono rapide e gratuite, ma soprattutto puoi pagarlo a rate a Tasso Zero.

Uno smartphone con tutto e di più: OPPO Find X3 Lite

Nonostante nel suo nome appaia la scritta “Lite”, questo smartphone non ha niente a che vedere con i modelli più economici di altri brand. Completo di tutto, ti permette di vivere un'esperienza PREMIUM con una cifra più che giusta. Inoltre disponibile in colorazione Astral Blue non può che piacerti.

Monta un display da 6,43 pollici AMOLED in risoluzione Full HD. Ti fa navigare tra applicazioni e vedere video e contenuti in streaming in qualità superba senza porti limiti e soprattutto senza farti strizzare gli occhi.

Grazie al suo processore Qualcomm, agli 8GB di RAM e ai 128 GB di memoria di archiviazione fai quello che ami senza dover stare ad aspettare i tempi di caricamento. Inoltre è integrato il supporto per le connessioni 5G quindi, se vuoi, navighi persino alle velocità più elevate.

Non manca all'appello un apparato fotografico da PRO con quadrupla fotocamera e sensore principale da 64 megapixel per poter scattare fotografie come un professionista. Sai cos'altro è straordinario? La batteria da 4400mAh che si ricarica con SuperVooc da 65W.

Lo smartphone è poi Dual SIM e in versione italiana.

Rimasto stupefatto? Allora approfitta dei 120 euro di sconto e acquista subito OPPO Find X3 Lite su Amazon. Lo ricevi a casa in tempi veloci e gratuitamente. Se vuoi lo paghi in un'unica soluzione o attivi il finanziamento a Tasso Zero di Cofidis od opti per le 5 rate mensili offerte da Amazon.