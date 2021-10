Oppo Find X3 Neo: occasione TOP della settimana

Quando un top di gamma incontra uno sconto del 25%, il top di gamma è uno smartphone subito nel carrello. Questa è sostanzialmente la trama che incontrerà oggi l'Oppo Find X3 Neo, smartphone 5G che il produttore orientale lancia tra gli smartphone di fascia alta ad un prezzo irresistibile grazie allo sconto che fino all'esaurirsi della parentesi di offerta ne animerà gli ordinativi su Amazon.

Oppo Find X3 Neo, guarda che sconto

Il prezzo, solo per oggi, è pari a 599,9 euro e ciò significa che lo sconto totale è pari a ben 200 euro. Niente male, se si considera che in mano si avrà un device generazione 2021 con caratteristiche di altissimo profilo:

schermo AMOLED da 6,55 pollici

definizione FHD+ (2400×1080)

processore Qualcomm Snapdragon 865

4 fotocamere posteriori (50MP + 16MP + 13MP + 2MP) e fotocamera frontale da 32MP

12GB di RAM

256GB di memoria interna

dual-SIM

connettività 5G

batteria da 4500 mAh con ricarica superveloce da 65W

sistema operativo ColorOS 11.1 basato su Android 11

Un dispositivo di altissimo livello, insomma, che brilla di luce propria grazie al taglio di 200 euro che lo porta ad una soglia di prezzo ben più accessibile rispetto all'esordio. Oggi l'Oppo Find X3 Neo è una grande occasione, molto probabilmente una delle più appetibili del momento per il mondo smartphone ma non è chiaro fino a quando l'offerta possa ancora durare: chiudi subito l'ordine per garantirti uno sconto che ne cambia completamente il rapporto qualità/prezzo portandolo ad essere una delle migliori opzioni in assoluto in questo mese di ottobre.