OPPO Find X3 Pro, ben 300€di sconto: FOLLE offerta del Black Friday

Chi l'ha detto che il Black Friday è soltanto occasione per piccoli oggetti? Uno sconto del 50% su un prodotto di scarso valore, infatti, si traduce in un risparmio di poco conto, mentre questo sconto del 26% sul prezzo di un nuovo OPPO Find X3 Pro 5G è ben più pesante. Ecco perché l'occasione è imprescindibile: il prezzo passa da 1149,99 euro a 849,99 euro in quella che è la miglior parentesi d'acquisto per uno smartphone di alta gamma come questo.

OPPOrtunità unica

Se ancora non conosci Oppo significa che non sei granché aggiornato: ci spiace, ti stai perdendo grandi opportunità. Se invece già conosci la parabola ascendente di questo marchio, ben sai il tipo di qualità a cui attingi con un Find X3 Pro 5G e ben comprendi quanto 300 euro tondi di sconto rappresentino un'occasione imperdibile.

Stiamo parlando di uno smartphone ultrasottile che si distingue da tutti gli altri con linee particolarmente innovative: un design che contraddistingue Oppo ormai da anni e che oggi si sposa a specifiche di altissima fascia: quadrupla fotocamera posteriore (grandangolare da 50MP), schermo a 10bit (1,07 miliardi di colori), processore Qualcomm Snapdragon 888, 256GB di memoria e 12GB di RAM. Il display a diagonale da 6,7 pollici e il peso complessivo è di appena 193 grammi.

Due i colori disponibili: Gloss Black (vedi fig.1) e Blu (vedi fig.2). Identico lo sconto su ambo i modelli.

A questo punto conta poco che sia un regalo per altri o per sé: il tempo per l'acquisto è poco, come per tutte le grandi offerte del Black Friday, e questo Oppo Find X3 Pro 5G scontato di 300 euro è innegabilmente una delle più grandi opportunità del momento. Eleganza, portabilità e performance sposano uno sconto mai visto prima per raggiungere il miglior rapporto qualità/prezzo fin qui sperimentato su questo modello, candidandolo ad essere uno degli smartphone più desiderati di questa tornata di sconti.

Mettilo nel carrello: 300 euro di sconto sono un'occasione che non si ripete.