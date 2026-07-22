OPPO Find X9 da 512GB: foto magnifiche, prestazioni elevate e grande autonomia

Vuoi acquistare uno smartphone di fascia alta per evitare di avere brutte sorprese e stai cercando qualche offerta che ti faccia risparmiare un pochino? Allora valuta questa promozione che ti stiamo segnalando. La trovi su eBay e ti permette di acquistare l’OPPO Find X9 da 512 GB a 777,77 euro, invece che 999,99 euro, inserendo il codice promozionale PSPRLUG26 al momento del pagamento.

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OPPO Find X9: top di gamma a molto meno

L’OPPO Find X9 uno smartphone di fascia alta che offre prestazioni eccezionali, uno scomparto fotografico avanzato e una grande autonomia per non doverlo caricare in ogni momento. È dotato di un ottimo display AMOLED flessibile da 6,59 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità massima di 1800 nit.

A bordo troviamo il potente processore MediaTek Dimensity 9500 con 12 GB di RAM che lo supportano e una memoria interna da 512 GB per archiviare tutto senza problemi. Lo scomparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, ultra grandangolare da 50 MP con campo visivo da 120° e teleobiettivo sempre da 50 MP con zoom ottico fino a 3X. Mentre la fotocamera frontale è da 32 MP. Infine non possiamo non parlare della super batteria da 7025 mAh con ricarica cablata velocissima da 80 W e ricarica wireless da 50 W.

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