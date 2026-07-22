 Galaxy Unpacked 2026: come vedere in diretta l'evento Samsung
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Galaxy Unpacked 2026: come vedere in diretta l'evento Samsung

È l giorno dell'evento Galaxy Unpacked 2026 organizzato da Samsung, con Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra e Flip8: guardalo in streaming.
Galaxy Unpacked 2026: come vedere in diretta l'evento Samsung
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È l giorno dell'evento Galaxy Unpacked 2026 organizzato da Samsung, con Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra e Flip8: guardalo in streaming.
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Samsung sta per togliere i veli ai suoi nuovi smartphone pieghevoli (e quasi certamente a un paio di smartwatch): lo farà questo pomeriggio, durante l’evento Galaxy Unpacked 2026 in scena a Londra. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming attraverso il player qui sotto, verrà infatti trasmesso live dal canale ufficiale su YouTube.

Come vedere in streaming il Galaxy Unpacked 2026

L’appuntamento è fissato per le 15:00 di oggi (ora italiana). Assisteremo alla presentazione del Galaxy Z Fold8 che a questo giro dovrebbe essere caratterizzato da proporzioni wide, diverse rispetto a quelle viste nella generazione precedente. Ad affiancarlo troveremo il modello Galaxy Z Fold8 Ultra con specifiche da top di gamma e il Galaxy Z Flip8 con il suo design a conchiglia che negli anni è riuscito a conquistare non pochi sostenitori. Per tutte le altre indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni rimandiamo a un articolo dedicato.

Sono circolati rumor anche a proposito di nuovi smartwatch, in particolare Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9. Ne sapremo di più questo pomeriggio con gli annunci ufficiali.

Sarà interessante capire come Samsung sceglierà di gestire il posizionamento dei dispositivi sul mercato, a livello di prezzi. Il brand è l’unico del settore, insieme a Apple, che ha fatto registrare dati positivi nell’ultimo periodo, segnato da un calo generale. La responsabilità è da attribuire soprattutto all’aumento dei costi produttivi (la crisi delle memorie continua a farsi sentire) e al conseguente aumento dei listini.

Tornando agli smartphone pieghevoli che vedremo questo pomeriggio, avranno in dotazione la tecnologia Flex Titanium presentata la scorsa settimana. È una nuova struttura interna del display, progettata per garantire maggiore resistenza, senza compromessi per quanto riguarda durata e design. Inoltre, dovrebbe far definitivamente sparire la piega che sulle generazioni precedenti tendeva a mostrarsi al centro dello schermo più grande. A livello di funzionalità, è attesa la solita iniezione di intelligenza artificiale.

Fonte: Samsung, YouTube

Pubblicato il 22 lug 2026

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Cristiano Ghidotti
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22 lug 2026
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