OPPO Reno 8 Pro a quasi metà prezzo su eBay, scende sotto 500 euro

Lanciato sul mercato nel luglio 2022, OPPO Reno 8 Pro si è subito stabilito nella fascia medio-alta del mercato smartphone come un device da non sottovalutare, particolare nel design, potente sotto la scocca e dal comparto fotocamera particolarmente ottimizzato. Sono caratteristiche che ti interessano nel tuo smartphone? Allora sappi che su eBay ora si trova a 467 euro grazie a una offerta molto intrigante, attiva per un periodo di tempo non specificato e per una quantità limitata di modelli!

OPPO Reno 8 Pro in sconto su eBay: che prezzo!

Prima di rivedere i dettagli della promozione, analizziamo lo smartphone per capire se davvero corrisponde alle tue esigenze. OPPO Reno 8 Pro viene proposto in questo caso nella colorazione Glazed Green e con 256 GB di memoria interna UFS 3.1, oltre a 8 GB di RAM. Lo schermo è un AMOLED FullHD+ (risoluzione pari a 1080 x 2412 pixel) con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, supporto allo standard video HDR10+ e 950 nit di luminosità di picco, per una diagonale di 6,7 pollici.

Sotto la scocca troviamo poi il processore Mediatek Dimensity 8100-Max dalla frequenza massima di 2,85 GHz nei core Cortex-A78, oltre alla batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata da 80W.

Gli altoparlanti sono stereo, figura il supporto al 5G, e il comparto fotocamera è caratterizzato da tre sensori posteriori (50 MP grandangolare + 8 MP ultra-grandangolare + 2 MP macro) e uno anteriore da 32 MP, tutti con stabilizzazione gyro-EIS.

In poche parole, è uno smartphone di fascia medio-alta piuttosto competitivo, specialmente al prezzo di 467 euro proposto da un rivenditore italiano su eBay, con il 99,6% dei feedback positivi da parte dei clienti. Il prezzo consigliato dal quale scende è di 799,99 euro; ergo, si tratta di un risparmio del 42% o di 332,99 euro. La spedizione avviene a costo zero entro il 5-6 giugno 2023, e il reso può essere effettuato entro 30 giorni.

Se stai cercando un telefono nuovo di zecca, pertanto, valuta attentamente questo modello prima che le scorte esauriscano!

