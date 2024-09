OPPO Reno12 F 5G a -50€: lo smartphone è un AFFARE

Segnaliamo volentieri l’offerta a tempo di Amazon che oggi vede protagonista OPPO Reno12 F 5G. Lo smartphone, lanciato solo un paio di mesi fa, è in sconto di 50 euro rispetto al prezzo di listino ufficiale. Unisce design e prestazioni. Vediamo quali sono i suoi punti di forza e perché può rappresentare la scelta giusta per molti.

Lo smartphone OPPO Reno12 F 5G è in sconto

Il sistema operativo è ovviamente Android, con interfaccia personalizzata ColorOS e funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. Per il download delle applicazioni e dei giochi, puoi fare riferimento alla piattaforma Google Play. Nella scheda completa trovi tutte le altre informazioni che cerchi a proposito delle caratteristiche integrate. Queste sono le specifiche tecniche più importanti.

Display Full HD+ da 6,67 pollici con pannello AMOLED e frequenza di aggiornamento da 120 Hz;

processore octa core MediaTek 6300 5G;

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 50+8+2 megapixel e frontale da 32 megapixel;

Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, 5G, supporto Dual SIM;

lettore di impronte digitali nascosto sotto lo schermo;

certificazione IP64 per la resistenza all’acqua e alla polvere;

batteria da 5.000 mAh con ricarica SUPERVOOC da 45 W.

Ricapitolando, oggi puoi risparmiare 50 euro e acquistare OPPO Reno12 F 5G al suo prezzo minimo storico di 279 euro, nella colorazione Amber Orange, quella visibile in queste immagini. Lo sconto è applicato in automatico.

Attenzione: se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne ora. Come scritto in apertura, si tratta infatti di un’offerta a tempo, disponibile dunque per poco. Se lo ordini subito, lo smartphone arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis. Sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente da Amazon.