OPPO Reno12 FS è lo smartphone 24+512GB perfetto sotto i 300€

Uno smartphone che non lascia niente al caso lo straordinario OPPO Reno12 FS. Bello da vedersi, fantastico da tenere in mano e con una potenza che ti permette di scaricare mille app, intrattenerti con il gaming mobile e anche divertirti con streaming e video. Insomma, vista la connettività 5G e tutto il resto non può che essere un best buy. Ora è in sconto con un ribasso del 25%, se vuoi puoi acquistarlo a soli 299€ su Amazon, cosa aspetti? Paghi anche a tasso zero se vuoi.

OPPO Reno12 FS, lo smartphone che ammalia chiunque

Prezzo ottimo e prestazioni eccellenti per OPPO Reno12 FS. Uno smartphone che è nella fascia media ma offre tutto quello che un top di gamma promette tra cui anche un comparto fotografico degno di nota. Partiamo subito con il suo design slim ed elegante, in confezione ti viene offerto un supporto per auto ed è disponibile in colorazione Black Green.

Un bel display AMOLED da 6,67 pollici ti fa avere una visione maestosa dei contenuti con tanto di refresh rate fissato a 120Hz e una qualità elevata così davvero non devi strizzare mai gli occhi. I colori sono vividi e tutto il resto splende di luce propria.

Ma la vera potenza dello smartphone è custodito nel suo cuore con un processore eccezionale che viene abbinato a 24GB di RAM e 512GB di memoria per non rinunciare a un singolo dettaglio. Il telefono è fluido e scattate per metterlo alla prova sotto tutti i punti di vista. E poi, come ti anticipavo, trovi un comparto fotografico con tripla fotocamera con obiettivo da 50MP e Selfie Cam da 32MP.

Non mi resta che dirti che la batteria ti porta al giorno dopo e si ricarica in modalità rapida.

Cosa aspetti? Collegati subito su Amazon per acquistare il tuo favoloso OPPO Reno12 FS a soli 299€ con un click.

Le spedizioni sono sia rapide che gratuite in tutta Italia.