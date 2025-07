OPPO Reno13 FS 5G in SCONTO: uno smartphone unico del 2025

Il look Butterfly di OPPO Reno13 FS 5G lo rende uno degli smartphone più interessanti, a livello di design e non solo, tra quelli lanciati nella prima parte del 2025. Oggi lo trovi in forte sconto su eBay. Passiamo in rassegna le sue caratteristiche e i punti di forza, prima di vedere come attivare l’offerta e approfittare di un notevole risparmio. È la scelta giusta per la fotografia mobile e per la riproduzione dei contenuti multimediali. Ottima anche l’autonomia della batteria con ricarica super rapida.

Come ottenere lo sconto su OPPO Reno13 FS 5G

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata ColorOS e accesso a Google Play per scaricare le applicazioni e i giochi, senza limitazioni. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, rimandando alla pagina dedicata per altre informazioni.

Display da 6,67 pollici (2400×1080 pixel, 120 Hz);

processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 con CPU octa core e GPU Adreno 710;

12 GB di RAM LPDDR4X e 512 GB di memoria interna UFS 3.1;

fotocamere posteriori da 50+8+2 megapixel;

fotocamera frontale da 32 megapixel;

connettività 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 Low Energy, NFC, GPS, USB-C;

batteria da 5.800 mAh con ricarica SUPERVOOC da 80 W;

certificazione IP69;

dimensioni 162,2×75,1×7,8 millimetri, peso 192 grammi.

