OPPO Reno14: funzionalità AI per foto e produttività

I nuovi OPPO Reno14 non offrono solo interessanti caratteristiche in termini di design e hardware. Il produttore cinese ha sfruttato ampiamente l’intelligenza artificiale per migliorare gli scatti fotografici, la produttività e le prestazioni (soprattutto durante il gioco). Ecco un elenco dettagliato delle funzionalità AI disponibili sui tre smartphone della serie.

AI Photography

Il Reno14 5G ha tre fotocamere posteriori da 50, 8, 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom 3.5x), mentre quelle dei Reno14 F/FS 5G hanno sensori da 50, 8 e 2 megapixel (principale, ultra grandangolare e macro). OPPO ha sviluppato diverse tecnologie per ottenere scatti quasi perfetti in ogni condizione di illuminazione. Ci sono inoltre varie funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale.

Una di esse è AI Livephoto 2.0. Grazie alla Dual Exposure Fusion vengono catturate contemporaneamente un’esposizione breve per bloccare il movimento e una più lunga per raccogliere più luce, unendo i due fotogrammi in tempo reale. Lo smartphone registra inoltre 1,5 secondi prima e dopo lo scatto per consentire di ottenere foto live o standard fino a 4K.

AI Recompose regola automaticamente proporzioni, ritagli e distorsioni, applicando anche vari filtri. Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni e generare il risultato con un solo clic. AI Perfect Shot corregge le espressioni indesiderate, occhi chiusi o capelli che coprono il volto, cercando nella galleria un’immagine di riferimento.

Advanced AI Editor 2.0 permette di eliminare persone e oggetti indesiderati (AI Eraser) e riflessi (AI Reflection Remover). Può inoltre migliorare le foto sfocate (AI Unblur). Ci sono infine funzionalità specifiche per i video, come quella che rimuove i rumori di sottofondo.

AI Productivity

Molte funzionalità AI possono essere sfruttate per la produttività. AI Mind Space è un hub in cui possono essere salvati diversi contenuti tramite gesture (swipe verso l’alto con tre dita). Al momento supporta solo l’inglese. AI Call Summary genera un riassunto delle chiamate registrate (non ancora in Italia), mentre AI Call Translator effettua la traduzione in tempo reale della conversazione.

AI VoiceScribe offre traduzione in tempo reale, sottotitoli e riassunto di chiamate, meeting e video. Supporta tutte le app più utilizzate, tra cui WhatsApp, Telegram, Teams, Zoom e Google Meet. AI Translate può essere invece utilizzata per tradurre menu, documenti e altri contenuti fisici inquadrati con la fotocamera.

I tre smartphone di OPPO supportano ovviamente le funzionalità AI di Google, come Circle to Search. La collaborazione tra le due aziende ha permesso inoltre di offrire una maggiore integrazione con Gemini. L’assistente può accedere alle app OPPO, tra cui Note, Calendario e Orologio, per estratte informazioni o generare riassunti.

AI Power

OPPO ha sviluppato varie tecnologie per garantire le massime prestazioni, tra cui il sistema di raffreddamento a camera di vapore con nanoparticelle di allumina e grafite.

AI HyperBoost 2.0 consente di offrire prestazioni elevate durante il gioco, grazie agli algoritmi per il controllo adattativo della temperatura e la generazione di frame aggiuntivi. Infine, AI LinkBoost 3.0 garantisce sempre una connessione stabile analizzando il traffico di rete e passando automaticamente all’alternativa più veloce (Wi-Fi o 4G/5G).