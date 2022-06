Oppo Reno8 Lite 5G in vendita anche su Amazon

Oppo ha annunciato l’arrivo in Italia del nuove Reno8 Lite 5G. Lo smartphone di fascia media ha un design gradevole e possiede interessanti caratteristiche. Il produttore cinese evidenzia in particolare le funzionalità fotografiche che consentono agli utenti di esprimere la loro creatività. Il Reno8 Lite 5G può essere acquistato anche su Amazon. Fino al 17 luglio si ricevono in regalo gli auricolari Enco Air2.

Oppo Reno8 Lite 5G: specifiche e prezzo

Il Reno8 Lite 5G ha uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel) e integra il processore octa core Snapdragon 695, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il display ha ricevuto le certificazioni Netflix HD e Amazon Prime Video HD, quindi gli utenti possono vedere film e serie TV con la massima qualità disponibile.

Sul retro dello smartphone si notano le due lenti circolari con doppia Orbit Light. Sono presenti luci RGB che si accendono durante la ricarica e quando si riceve una chiamata o un messaggio. Oppo ha scelto sensori tra 64, 2 e 2 megapixel (principale, monocromatico e macro) per le tre fotocamere posteriori, mentre quella frontale ha una risoluzione di 16 megapixel.

È possibile sfruttare diverse funzionalità avanzate che sfruttano l’intelligenza artificiale, come AI Palette, AI Color Portrait e Portrait Retouching, registrare contemporaneamente con le fotocamere posteriore e frontale (video dual-view), utilizzare l’effetto bokeh e scattare selfie con HDR.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G. Sono presenti anche il jack audio, la porta USB Type-C e la batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 33 watt (100% in 63 minuti). Il sistema operativo è ColorOS 12 basato su Android 11. Il Reno8 Lite 5G (colori Rainbow Spectrum e Cosmic Black) è in vendita su Amazon a 399,99 euro.

