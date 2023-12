OPPO RENO8 Pro scende al nuovo MINIMO STORICO dopo il Black Friday su Amazon

Amazon in questi giorni sta proponendo molti smartphone in offerta, anche dopo la chiusura del periodo clou di Black Friday e Cyber Monday. Quello che avrebbe dovuto essere il momento ideale per acquistare un nuovo telefono a quanto pare si sta rivelando una occasione di affari, ma non perfetti. Dopo averti fatti notare Samsung Galaxy A34 a un prezzo eccezionale, oggi ti proponiamo OPPO Reno8 Pro al nuovo prezzo minimo storico. Ebbene sì, dopo il Venerdì Nero questo telefono raggiunge un prezzo imperdibile, scendendo di 90 euro.

Non lasciarti sfuggire OPPO RENO8 Pro!

Lo smartphone OPPO RENO8 Pro si presenta anzitutto con uno schermo AMOLED ultra nitido da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. I bordi estremamente sottili lasciano spazio esclusivamente a una fotocamera frontale da 32 megapixel su notch punch-hole, seguito posteriormente da una tripla fotocamera con IA incorporata e sensore principale da 50 MP.

La batteria da 4.500 mAh gode della ricarica rapida SUPERVOOC a 80W, mentre il chipset in dotazione è il MediaTek Dimensity 8100 Max, capace di arrivare a una frequenza massima di 2,85 GHz su 4 core, mentre i 4 restanti sono da 2 GHz per una maggiore efficienza energetica. Il sistema operativo, infine, è Android 12 con personalizzazione ColorOS al primo avvio.

Il prezzo di listino di 799,99 euro scende quindi a 479,99 euro in queste ore, il che costituisce il nuovo prezzo più basso di sempre. La consegna viene garantita a costo zero anche in un giorno ai clienti Prime, e Amazon include anche 6 mesi di garanzia bonus in esclusiva!

