OPPO Smartwatch: al tuo polso un vero GIOIELLO (-50€)

Oppo Smartwatch è in offerta su Amazon a soli 249,90€. Il ribasso del 17% ti permette di risparmiare 50,00€ sull'acquisto finale e potarti a casa un dispositivo unico nel suo genere.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Ciò che hai sempre voluto: Oppo Smartwatch

Acquistare uno smartwatch non è semplice, ma Oppo ne ha creato uno che di dubbi ne lascia ben pochi. Nero e casual, lo indossi tutti i giorni e non te ne penti.

Con la sua cassa quadrata, le dimensioni potrebbero sembrare importanti ma invece sono un vero e proprio spasso. Il display AMOLED ha un'ampiezza da 1,91 pollici, il che significa che per leggere le notifiche non dovrai strizzare gli occhi. Ottima anche la luminosità in piena illuminazione.

Al suo interno trovi numerosi sensori che ti permettono di tenere traccia sia del benessere che delle attività praticate. In particolar modo non devi ignorare il cardiofrequenzimetro.

Il sistema integrato è Wear OS e ciò significa che puoi fare affidamento su Google per avere tutti i dati sempre con te. Appena inizi a fare attività fisica ogni movimento viene registrato e tenuto in memoria. Con Google Fit, infatti, sono presenti finanche workout di 5 minuti.

Altro vantaggio di questo smartwatch è senza ombra di dubbio la batteria che si alimenta con ricarica Flash Vooc e in appena 15 minuti ti fornisce energia sufficiente per un utilizzo quotidiano.

Acquista subito il tuo Oppo Smartwatch con cassa da 46 millimetri su Amazon a soli 249,90€. Questo è un prodotto Prime e se lo acquisti lo ricevi in appena 48 ore se sei abbonato. Se poi vuoi rateizzare l'importo non farti problemi: in fase di pagamento scegli Confidis come modalità di pagamento ed il gioco sarà fatto.