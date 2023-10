OPPO ti regala la Champions League con l'acquisto di uno smartphone

La nuova iniziativa presente su OPPO Store è molto interessante se vuoi acquistare un nuovo smartphone e sei anche un grande appassionato di calcio.

Fino al 31 ottobre, infatti, acquistando uno degli smartphone selezionati presenti in questa pagina potrai ricevere i biglietti per assistere ad una partita di UEFA Champions League. Ti spieghiamo subito come funziona.

Champions League con OPPO: come funziona l’iniziativa

Tutto quello che devi fare è collegarti a questa pagina e, fino al 31 ottobre, acquistare uno smartphone tra Reno10, Reno10 Pro, Reno8 e Reno8 Pro. Così facendo sarai eleggibile per ricevere i biglietti per assistere ad una delle seguenti partite di Champions League:

Lazio-Celtic (28 novembre)

Milan-Borussia Dortmund (28 novembre)

Napoli-Braga (12 dicembre)

Inter-Real Sociedad (12 dicembre)

Le partite vengono assegnate ai vincitori in maniera casuale, ma è comunque un modo per assistere dal vivo allo spettacolo della UEFA Champions League.

L’estrazione finale avverrà il 15 novembre 2023. Quindi, non farti trovare impreparato: collegati su OPPO Store, scegli uno degli smartphone validi per l’iniziativa e incrocia le dita per essere estratto a sorte e vincere una partita di Champions League.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.