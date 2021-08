Oral-B Pro 3-3500: irresistibile come un bel sorriso

Se prima ne eri solo incuriosito, oggi inevitabilmente non potrai resistere alla tentazione. Perché di questo si tratta: -44% sul prezzo di uno spazzolino elettrico Oral-B Pro 3-3500 significa che il prezzo crolla da 89,90 a 49,99 euro, trasformando una buona idea in qualcosa che tra un solo click potrebbe essere di fianco al lavandino di casa tua.

Oral-B, che tentazione

Non sottovalutare ciò che uno spazzolino elettrico è in grado di fare. Se guardi il tuo vecchio spazzolino e pensi “ho sempre fatto così”, è semplicemente perché non hai ancora provato le qualità di una testina rotante con sensore di pressione, tutti elementi che possono davvero cambiare il tuo modo di pensare l'igiene orale. Uno spazzolino elettrico non è soltanto una suppellettile evitabile, tutt'altro: è uno strumento formativo che può sopperire alle tue mancanze, che può spazzolare in modo migliore e che può salvaguardare in modo importante le gengive.

I risultati? Te ne accorgerai subito. L'uso di uno strumento elettronico come l'Oral-B Pro 3-3500 non è sintomo di pigrizia nello spazzolamento, anzi: è causa di maggior concentrazione nella copertura dell'intero arco dentale, portando le vibrazioni della testina su ogni singolo dentro, sia nella parte interna, che in quella esterna, che in quella di masticazione (in questo esatto ordine). Tutto è pensato per ottimizzare la pulizia e la batteria al litio garantisce 1 settimana di lavaggi con una sola ricarica.

49,99 euro e le vibrazioni di Oral-B faranno parte della tua quotidianità. Un prezzo d'entrata mai visto prima: se ci tieni alla tua igiene orale, un'occasione rara.