Oral-B Pro 3 Design Edition con custodia da viaggio a metà prezzo

Se si parla di igiene orale non bisogna ovviamente puntare troppo sul risparmio eppure oggi potrai avere uno dei migliori spazzolini elettrici a un ottimo prezzo. Vai all’istante su Amazon e puoi acquistare Oral-B Pro 3 Design Edition a soli 49,99 euro, anziché 99,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo da mobile considera che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 50% e quindi adesso il costo è davvero interessantissimo. Anche perché siamo di fronte a uno dei migliori spazzolini elettrici in circolazione che ti consentirà di vedere subito un risultato differente in appena due settimane. L’offerta è a tempo limitato quindi devi fare in fretta.

Oral-B Pro 3 Design Edition per una pulizia completa

Con lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 Design Edition puoi avere una pulizia dei denti completa senza fare nessuno sforzo. Questo grazie a diverse tecnologie che ti permetteranno ad esempio di capire quando è il momento di cambiare zona in cui spazzolare i denti o quando eserciti troppa pressione.

Puoi avvalerti di tre modalità differenti e potrai cambiare le testine Oral-B in base alle tue esigenze per una pulizia più profonda, delicata e sbiancante. Con il sistema di oscillazione, pulsazione e vibrazione è in grado di rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto agli spazzolini manuali e vedrai subito una straordinaria differenza. Inoltre ha una batteria che dura fino a due settimane e un indicatore LED che ti segnala quando è necessario ricaricarla. E in confezione trovi una pratica custodia da viaggio.

Affrettati perché la promozione è destinata a durare poco. Perciò vai adesso su Amazon e acquista il tuo Oral-B Pro 3 Design Edition a soli 49,99 euro, anziché 99,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.